Izziņota “Foruma LĪDERE” programma

Arī šī gada “Foruma LĪDERE” programma sadalīta trīs daļās. Pirmā no tām veltīta sievietes profesionālajai izaugsmei. Politiķe un rakstniece Sandra Kalniete dalīsies savā redzējumā par to, kas mūs veido un kā dzīves zemākie punkti var padarīt mūs par personībām? Uz vienmēr aktuālajiem jautājumiem, kā risināt konfliktus un kāpēc tie vispār rodas, atbildes meklēsim kopā ar konfliktu anatomijas pārzinātāju Baibu Strupišu. Vai šaubas var būt daļa no procesa un pat panākumiem, atklās dziedātāja Māra Upmane-Holšteine. Uz jautājumu, kā Tu jūties savās kurpēs, mūs katru mudinās atbildēt NMPD direktore Liene Cipule. Izaugsmes trenere Kristīne Vilcāne dalīsies savā transformācijas stāstā, kur viens mirklis dzīvi sagriež otrādi.