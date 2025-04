Ko darīt, ja bērns izdarījis pārkāpumu?

Pirms izdarīt jebkādus secinājumus, noskaidrojiet faktus – kas notika, kur, ar ko un kādēļ. Runājiet ar bērnu bez nosodījuma, lai saprastu situāciju. Atvērtība un pieņemšana no vecāka puses veicinās bērna atklātību. Jautājumi, kurus varat uzdot: "Es gribu saprast, kas notika – vai vari man pastāstīt?", "Kā tu jūties par to, kas notika?”, "Kas notika pirms tam? Kas tevi pamudināja rīkoties šādi?". Ja iespējams, noskaidrojiet situāciju arī no citiem avotiem (skolotājiem, draugiem, policijas vai citām iesaistītajām personām).