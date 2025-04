Tehniski “īsās” pozīcijas atvēršana jeb spēle uz kritumu nozīmē, ka investors no sava brokera aizņemas akcijas, tās pārdot un cenšas tās atpirkt atpakaļ lētāk, tādējādi uz cenas kritumu gūstot peļņu. Paredzot to, ka ASV prezidenta Donalda Trampa izsludinātie muitas tarifi būs postoši, pirms to izsludināšanas pārdot akciju par 10 ASV dolāriem gabalā un nākamajā dienā atpirkt vietā par deviņiem nav bijusi peļama domā, bet gan reāla iespēja tikt pie laba finanšu guvuma.