Tramps vēl par gadu pagarina sankcijas pret Krieviju

Saskaņā ar dekrētu sankcijas pret Krieviju cita starpā tiek noteiktas “par mēģinājumiem graut brīvas un godīgas demokrātiskas vēlēšanas un demokrātiskas institūcijas Amerikas Savienotajās Valstīs un to sabiedrotajās un partnervalstīs; iesaistīties un veicināt ļaunprātīgas kiberdarbības pret Amerikas Savienotajām Valstīm un to sabiedrotajām un partnervalstīm; veicināt un izmantot starptautisku korupciju, lai ietekmētu ārvalstu valdības; iesaistīties ārpusteritoriālās darbībās, kas vērstas pret disidentiem vai žurnālistiem; graut drošību valstīs un Amerikas Savienotajās Valstīs un to sabiedrotajās un partnervalstīs; graut Amerikas Savienoto Valstu un to sabiedroto un partnervalstu drošību”.