Uz Kijivu raidītajā ziemeļkorejiešu raķetē atrastas vismaz 116 detaļas no citām valstīm, saka Zelenskis

"Tikai šodien tika pabeigti glābšanas darbi vietā, kur 24.aprīlī notika viens no Krievijas triecieniem Ukrainai. Krieviem diemžēl izdevās nogalināt 12 mūsu cilvēkus Kijivā, gandrīz 90 cilvēki pilsētā tika ievainoti," norādīja Zelenskis.

No ievainotajiem pašreiz slimnīcās joprojām atrodas vairāk nekā 30 cilvēki, no kuriem vairākiem ir ļoti smagi ievainojumi, atklāja prezidents.

Krievijas izšautās raķetes atlūzas vēl tiek analizētas, bet jau tagad ir skaidrs, ka ballistiskā raķete ir no Ziemeļkorejas, atklāja Zelenskis. "Raķetei, kas nogalināja Kijivas iedzīvotājus, bija vismaz 116 komponenti, kas ir importēti no citām valstīm, un lielāko daļu no tiem diemžēl ir ražojuši amerikāņu uzņēmumi," norādīja prezidents.