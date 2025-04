Bojāgājušo skaits sprādzienā Irānas ostā pieaudzis līdz 28

Šis attēls ir iegūts no kadriem, ko 2025. gada 26. aprīlī publicējusi Irānas valsts televīzija Islamic Republic of Iran Broadcasting News (IRIBNEWS), un tajā redzami biezi melni dūmi, kas ceļas pēc sprādziena Šahida Radžai ostas piestātnē, uz dienvidrietumiem no Bandarabasas Irānas Hormozgānas provincē.

Foto: AFP PHOTO / HO / IRIBNEWS