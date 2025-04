Latvija līdzīgi kā Igaunija nesteidzas stiprināt likumus, lai sargātu Baltijas jūru

Esam uz krasta apsardzes dienesta kuģa “Cēsis”. Šobrīd izbraucam no Ventspils ostas un dodamies atklātajā jūrā.

Mēs dosimies uz Gotlandes ieplaku. Tur ir kaut kādi kuģi, kas mums ir jāatpazīst. Līdz ar to mēs ieskriesimies ar salīdzinoši normālu ātrumu. Un skatieties paši - nedaudz viļņus sitīs pāri.

Patruļkuģa “Cēsis” apkalpe ikdienā rūpējas par drošību Baltijas jūrā. Šodienas misija ir pārbaudīt iespējams Krievijas armijas kuģu manevrus. Ir zināmas tikai aptuvenas to atrašanās vietas, jo radaru sistēmas okupantu peldlīdzekļi ir izslēguši.

Baltijas jūra ir ceļš, pa kuru no ostām Krievijas rietumos agresorvalsts nodrošina kuģu satiksmi. Gar katru no jūras valsts robežām ir tā saucamie teritoriālie ūdeņi, kur bez saskaņošanas ar katru no valstīm ārvalstu kuģi iebraukt nedrīkst. Krievu kuģi kuģo starptautiskajos ūdeņos, ko piejūras valstis nekontrolē. Tur spēkā ir noteikumi, kas uzrauga peldlīdzekļus visā pasaulē. Kuģiem ir jābūt reģistrētiem un jāpeld ar šīs valsts karogu.