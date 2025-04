Vai Rēzeknē pildīja vēlēšanu solījumus?

Sniegt atbalstu (pabalsta veidā) 50% apmērā aukles apmaksai Rēzeknes pilsētas vecākiem, ja bērni ar īpašām vajadzībām nevar apmeklēt pirmsskolu no 1,5 gadu vecuma

Šāda pabalsta nav bijis. Ir valsts noteiktais atbalsts aprūpei mājās bērniem ar invaliditāti, no kura pusi apmaksā valsts, kā arī pastāv iespēja atvest bērnu uz dienas centru, informē pašvaldība. Bartaševičs skaidro, ka aukles pakalpojumu nodrošināja pēc pieprasījuma. Rēzeknes Sociālais dienests to noliedz – pabalsts par aukles pakalpojumu neesot maksāts.

Rēzeknē ar ES finansējumu drīz pēc vēlēšanām izveidoja bērnu dienas aprūpes un rehabilitācijas centru Spārīte. Taču tā pakalpojumi nav bezmaksas. Bartaševičs tajā vaino valsti, savu atbildību nesaskata. Iepriekš iedzīvotājiem bija jāmaksā 90% no pakalpojuma maksas. No 2024. gada novembra Rēzeknes pagaidu administrācija noteica, ka pilsētas iedzīvotājiem līdzmaksājums būs 10% no pakalpojuma cenas.