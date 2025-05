Kā vēstīts, EK martā nāca klajā ar "balto grāmatu" par Eiropas aizsardzību un sagatavotību 2030.gadā. Tāpat EK nāca klajā arī ar aizsardzības tiesību aktu kopumu, kas veido daļu no plāna "ReArm Europe". Tajā paredzētas finanšu sviras ES dalībvalstīm, lai tās varētu palielināt investīcijas aizsardzībā.

Latvijas 2025.gada aizsardzības budžets ir paredzēts 3,45% no IKP jeb 1,56 miljardi eiro. Līdz šim izskanējis, ka aizsardzības nozares budžetu nākamgad plānots palielināt līdz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet tālākajos gados virzīties uz 5% no IKP.