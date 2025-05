Ne tikai lidmašīna Trampam: kā Katara izmanto bagātību politiskajai labvēlībai

Svētdien medijos parādījās ziņas, ka Donalds Tramps grasās pieņemt no Kataras dāvanā Boeing 747-8 lidmašīnu, lai ar to aizvietotu četrdesmit gadus veco ASV prezidenta oficiālo lidmašīnu. Par spīti kritikai gan no opozicionāriem, gan saviem partijas biedriem, Tramps šo dāvanu publiski slavējis kā “ģeniālu žestu”. Taču vēl pirms lidmašīna ir pacēlusies gaisā, tā jau kļuvusi par spilgtu atgādinājumu un simbolu tam, kā Katara cenšas pozicionēties globālajā politikā.