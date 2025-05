Nometne piedāvā iespēju gan iedvesmoties no citu sieviešu pieredzes stāstiem, gan konkrētas meistarklases pašizpētē un radošās izpausmēs. Un protams visam pāri jaunas draudzības un skaistā Užavas daba ar iespējām peldēties, iet pārgājienā, baudīt mežonīgi skaisto Užavas jūru. Nometnes norise ir brīnišķīgajā nometņu vietā “Ganības”, ar kvalitatīvi aprīkotu infrastruktūru un tiešu piekļuvi dabas skaistumam.

"Mēs kopā veidojam vidi, kas piedāvā iespēju piedzīvot sevi no ikdienas atšķirīgā vidē — ar pārdomātu programmu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai. Nometnes saturu es veidoju ar domu: “Kāda būtu visvērtīgākā pieredze, ko es vēlētos noorganizēt savai meitai?” Tā radās “Laimīgā nometne”. Šo pieeju saglabāju joprojām. Man ir lieliska, radoša komanda — katrs sniedz savu ieguldījumu profesionāli augstā līmenī un no sirds. Viens no mūsu mērķiem ir veidot atbalstošu kopienu, kurā piedzīvot sirsnīgu “sisterhood” sajūtu — gan meiteņu vidū, gan visa kolektīva ietvaros," par nometni runā tās veidotāja Maira Dzene.