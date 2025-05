Strupišs atkārtoti apstiprināts AT priekšsēdētāja amatā

Jau ziņots, ka Tieslietu padome iepriekš tālākai virzīšanai AT priekšsēdētaja amatam atbalstīja trīs kandidātus - Strupišu, Senāta Civillietu departamenta senatoru Aldi Laviņu un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Rudīti Vīdušu.

Vēlāk AT plēnumā tika nolemts AT priekšsēdētāja amatam atkārtoti izvirzīt Strupišu. Par viņa izvirzīšanu priekšsēdētāja amatam nobalsoja vairāk nekā puse jeb 17 no klātesošajiem tiesnešiem.