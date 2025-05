Saeimas deputāta Jakovina un advokātu lietā tiesa nepiekrīt aizstāvības versijai, ka ārsta izraksts neesot dokuments

Viens no galvenajiem aizstāvības izvirzītajiem argumentiem bija tas, ka šāds izraksts no pacienta medicīniskās kartes, ko Kauce saņēma no Jakovina, nemaz neesot uzskatāms par dokumentu. Tiesnese Baiba Ābele, komentējot spriedumu, “de facto” skaidro, ka šādam viedoklim viņa nepiekrita: “Manā izpratnē, vērtējot visu šo dokumentu būtību, šis dokuments atbrīvo personu no pienākuma ierasties tiesā un piešķir personai tiesības lūgt šo neierašanos atzīt par attaisnojošu. Un, protams, vai tas ir attaisnojoši vai nav attaisnojoši, tas ir tiesas – konkrētas tiesas, kas skata to lietu, kurā šis dokuments ir iesniegts – vērtēšanas jautājums. Bet pats dokuments kā tāds rada šādas tiesības un atbrīvo no pienākuma ierasties tiesā, ja reiz tur ir uzlikts mājas režīms. (..) Man tāds arī retorisks jautājums: ja tas nav dokuments, tad, ja mēs paskatāmies no pretējā, sanāk, ka tur var ierakstīt pilnīgi jebko un tas vispār ir neticams papīra gabals? Tad kāda tad pievienotā vērtība šādam dokumentam?”