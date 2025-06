Faktomāts Vēja parki kaitē veselībai?

Iniciatīva pret vēja parkiem

Viens no argumentiem, kas iniciatīvā izskanēja: “Apspriede ar iedzīvotājiem tiek rīkota tikai ar mērķi – pārliecināt cilvēkus par VES nekaitīgumu, lai gan apņemšanās maksāt kompensācijas to tuvumā mītošajiem iedzīvotājiem un pašvaldībām liecina par pretējo. ” Līdz šim parakstu snieguši teju 12 000 iedzīvotāju.

Par iniciatīvas apturēšanu balsoja 47 deputāti no "Progresīvajiem", "Jaunās vienotības", Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) un "Apvienotā saraksta" (AS). Savukārt "pret" bija 21 deputāts no "Latvija pirmajā vietā", "Stabilitātei", kā arī vairāki deputāti no AS un ZZS. Nacionālā apvienība un vēl atsevišķi deputāti no balsojuma atturējās, bet neatkarīgā deputāte Viktorija Pleškāne nebalsoja.