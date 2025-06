Ārvalstu investori nāk klajā ar ieteikumu ekonomikas izaugsmes veicināšanai

FICIL godīgas konkurences un publisko iepirkumu eksperts un "PwC Legal"vecākais vadītājs Māris Butāns uzsver, ka šo iestāžu darbība ir jāaizsargā no politiskā spiediena, lai nodrošinātu to neitralitāti un objektīvu vērtējumu. Ja pasūtītājam ir citi iemesli, kāpēc tas konsekventi izrāda lojalitāti konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem, šie gadījumi būtu jāizskata atklāti un jāizmeklē to cēloņi, lai nodrošinātu publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu un atbilstību pasūtītāja vajadzībām.