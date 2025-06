Krievija ievērojami uzlabojusi ziemeļkorejiešu raķetes, apgalvo Ukraina

"The War Zone" atgādina, ka pirmā raķešu KN-23 jeb "Hwasong-11" partija, ko Ziemeļkoreja piegādāja Krievijai, izrādījās ārkārtīgi nekvalitatīva. Saskaņā ar Ukrainas prokuratūras ziņojumu aptuveni puse no tām ne tikai novirzījās no trajektorijas, bet arī eksplodēja gaisā.