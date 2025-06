Vīrietis izraisa katastrofiskus plūdus, lai aizkavētu sievu un varētu ilgāk paballēties

Wikimedia Commons / Ekrānuzņēmums no Youtube video

Foto: Wikimedia Commons / Ekrānuzņēmums no Youtube video

Laulības bieži izmaina cilvēku. Tu vairs neesi atbildīgs tikai par sevi; šis tas ir jāupurē; šo to tu iegūsti jaunu. Kompromiss nu ir viena no svarīgākajām lietām, lai attiecības izdotos un pāra savienība būtu nesagraujama. Tomēr bieži viens vai otrs pārkāpj laulības rakstītos vai nerakstītos noteikumus un attiecības sašķobās vai sliktākajā gadījumā izjūk. Retumis kāds no laulātajiem tik ļoti pēc vētrainas ballītes nevēlas stāties dzīvesbiedra priekšā, ka labāk izvēlas nopludināt pusi pilsētas un doties cietumā...