Par Valkas novada mēru jau sesto reizi kļūst Krauklis

Šodien Valkas novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē par Kraukli nobalsoja astoņi deputāti no 15, jo domes sēdē ārvalstu komandējuma dēļ nepiedalījās Ginta Krievkalna (Vidzemes partija).

Domes priekšsēdētāja amatam Vidzemes partija izvirzīja Kraukli, savukārt no "Latvijas attīstībai" un Latvijas Zemnieku savienības (LA/LZS) kopīgā saraksta, Nacionālās apvienības un "Progresīvajiem" tika virzīta iepriekšējā domes priekšsēdētāja Gita Avote, par kuru nobalsoja četri deputāti.

Kā vēstīts, līdz šim mēra amatu novadā ieņēma Gita Avote, kura šajās vēlēšanās kandidēja no partijas "Latvijas attīstībai" un Latvijas Zemnieku savienības (LA/LZS) kopīgā saraksta. Šis saraksts ierindojās otrajā vietā ar 23,04% balsu, kas tam dod četras vietas domē.

No Vidzemes partijas domē ievēlēti Krauklis, Unda Ozoliņa, Eduards Rācenis, Irina Ziemiņa, Ginta Krievkalna, Andris Dainis, Līga Pandalone, Līga Lāce-Jeruma un Anda Kušķe.

Savukārt no LA/LZS domes deputātu mandātus ieguva Avote, Jānis Anže, Kristaps Sula un Guntis Albergs, no "Progresīvajiem" domē iekļuva Baiba Karpova un no NA - Agnis Birkavs.