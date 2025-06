Aktīvā Latvijas valstspiederīgo evakuācijas fāze no Izraēlas ir noslēgusies

No Šarm eš Šeihas kūrorta Ēģiptē uz Kišiņevu, Moldovā, 22.jūnijā izceļojuši desmit Latvijas valsts piederīgie. Evakuācijas reisu no Telavivas Izraēlā organizēja Ukrainas vēstniecība Izraēlā sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Ēģiptē.

Līdz šim ar Ukrainas, Lietuvas un Slovākijas organizētiem evakuācijas reisiem no Izraēlas caur Ēģipti un Jordāniju ir izceļojuši 42 Latvijas valstspiederīgie, bet 13 cilvēki no Izraēlas aizceļojuši patstāvīgi.

Kopš 23.jūnija Izraēlas gaisa telpa ir atvērta lidojumiem. Lai koordinētu ārvalstnieku izceļošanu no Izraēlas, Izraēlas Tūrisma ministrija piedāvā ārvalstniekiem reģistrēties tīmekļvietnē "govforms.gov.il". Ja tiks organizēti evakuācijas reisi no Izraēlas brīdī, kad drošības situācija to atļaus, Izraēlas iestādes par to informēs ceļotājus, atzīmē Latvijas ĀM.