Video Rinkēvičs: Samitā vēlreiz apstiprināta sabiedroto apņēmība dzelžaini ievērot NATO līguma 5.pantu

Viņš klāstīja, ka bijusi laba diskusija par aizsardzības izdevumu palielinājumu. Neviena alianses dalībvalsts neiebilda, ka aizsardzībai jāatvēl 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Latvijas prezidents pieminēja, ka nereti publiskajā telpā ir daudz jautājumu, diskusiju, bet, kad sarunas notiek pie galda un ir jāpieņem lēmumi, visas 32 NATO dalībvalstis, to vadītāji nolēma līdz 2035.gadam palielināt izdevumus aizsardzībai un drošībai 5% apmērā no IKP.