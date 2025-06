VID skaidro, ar ko saistīts nelegālo cigarešu skaita pieaugums

Papildus jāņem vērā, ka cigaretes, cigarillas un cigāri ir sankcijām pakļautas preces, līdz ar to tās ievest no Krievijas un Baltkrievijas ir aizliegts, norāda VID Muitas pārvalde. Tā kā likumīgi ievest šīs preces no Krievijas un Baltkrievijas nav iespējams nekādā daudzumā, pieaug mēģinājumi tās pārvietot pāri robežai, slēpjot no muitas kontroles.