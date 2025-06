Prognoze: Igaunijā zemās dzimstības dēļ ievērojami saruks nodokļu ieņēmumi

Riska scenārijā, kurā papildus demogrāfiskajām pārmaiņām ietverts arī pakalpojumu pārklājums vai apjoms, ilgtermiņa aprūpes izmaksas līdz 2070.gadam varētu pieaugt līdz vairāk nekā 6% no Igaunijas iekšzemes kopprodukta (IKP), pārsniedzot pensiju izdevumu pieaugumu. Tajā pašā laikā zemāks dzimstības līmenis ļaus samazināt ģimenes un izglītības izdevumus līdz pat par pusi, taču tas nekompensēs ar vecāka gadagājuma cilvēkiem saistīto izmaksu pieaugumu, norādīja domnīcas eksperts Kopela.

Šis īsais ziņojums ir daļa no Attīstības uzraudzības centra veiktā retrospektīvā monitoringa par to, kā valsts izdevumus un ieņēmumus ietekmēs iedzīvotāju skaita scenāriji, kas izstrādāti kā daļa no centra veiktā monitoringa par darba tirgus nākotni un kara Ukrainā ietekmi.