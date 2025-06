Šonedēļ Rīgā sāksies astotā GoRR regate. Sacensības atklās svētdien ar svinīgu parādi.

Jau šo svētdiena ar svinīgu buru jahtu parādi Vanšu tilta un Andrejsalas tuvumā atklās vienu no lielākajām Baltijas valstu regatēm – Gulf of Riga Regatta (GoRR). Nedēļu garās sacensībās piedalīsies vairāk nekā 60 komandas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas. Regates sākums un pirmā sacensību diena pirmdien tiks aizvadīta Rīgā. Nedēļas turpinājumā flote dosies tālāk uz Sāmsalu un noslēgsies Koigustes ostā 4.jūlijā.