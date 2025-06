Amatpersonu deklarācijas "Altum" vadītājs Reinis Bērziņš pērn nopelnījis 192 700 eiro

Tostarp "Altum" valdes priekšsēdētāja amatā viņš 2024.gadā nopelnījis 125 471 eiro, bet vēl 6216 eiro saņēmis no "Altum" kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības.

Tāpat viņš pērn bija padomes loceklis Ukrainas "ParPartial Credit Guarantee Fund in Agriculture" un šajā amatā nopelnījis 473 772 Ukrainas grivnas jeb aptuveni 9810 eiro. Bērziņš pērn saņēmis arī apdrošināšanas atlīdzību 6969 eiro apmērā, kā arī 1275 eiro maksājumu no Ērika Vorobjova kā ienākumus no saimnieciskās darbības. Procentos Bērziņš pērn saņēmis 11,34 eiro.