Infografika Ventspils novada domi turpmāk vadīs NA pārstāvis Andis Zariņš

Zariņš šajā amatā nomaina ilggadējo mēru no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Aivaru Mucenieku, kurš ir ievēlēts par deputātu arī jaunajā domē.

No LRA mandātus ieguvis Ints Apsītis, Māris Dadzis, Gatis Gāga, Elana Jurgena, Guntars Reķis un Vašuka. No ZZS domē ievēlēts Agris Bileskalns, Daiga Cekule, Guntis Mačtams, Aigars Matisons un līdzšinējais domes priekšsēdētājs Mucenieks. Savukārt no NA Ventspils novada domē ievēlēts Arvis Anderšmits, Aivars Čaklis, Andris Vārpiņš un Zariņš.