Igaunija apliecina gatavību uzņemt kodolieročus nest spējīgas sabiedroto lidmašīnas

Vairākām Eiropas valstīm, piemēram, Vācijai un Nīderlandei, ir lidmašīnas, kuras var nest ASV kodolumbas un izvietot kara gadījumā, ziņo laikraksts "The Wall Street Journal" (WSJ).

Kopš ASV prezidenta Donalda Trampa uzvaras pagājušā gada vēlēšanās Eiropas valstis ir apspriedušas, vai tām ir nepieciešams izstrādāt vai plašāk dalīties ar kodolumbām gadījumā, ja ASV atteiktos no kontinenta aizsardzības. Eiropā tikai Francijai un Lielbritānijai ir savas kodolumbas.

Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja, ka ir gatavs apspriest savas valsts kodolraķešu izvietošanu citās Eiropas valstīs, un sacīja, ka tuvākajos mēnešos noteiks sistēmu, kā to darīt.

Arī Vācija, kurai nav savas kodolaizsardzības, ir diskutējusi par to, kā papildināt tās vienošanos ar ASV par kodolmateriālu koplietošanu, lai stiprinātu atturēšanu pret Krieviju. Vācijas jaunais kanclers Frīdrihs Mercs ir aicinājis rīkot sarunas ar Lielbritāniju un Franciju par to, kā to atturēšanas sistēmu varētu paplašināt, lai tā aptvertu Vāciju un citas reģiona valstis.