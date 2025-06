Satversmes tiesa: Valsts kompensācijas apmērs vairākiem cietušajiem personas nāves gadījumā neatbilst Satversmei

Apstrīdētās normas paredz, ka vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. Savukārt, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve un kriminālprocesā par cietušajiem atzītas vairākas personas, šīm personām izmaksā valsts kompensāciju, sadalot to proporcionāli cietušo skaitam. Ar apstrīdētajām normām ir ieviesta Eiropas Savienības Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīva 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem.

Tiesa uzsvēra, ka primāri pienākums izmaksāt atbilstīgu atlīdzinājumu ir tieši noziedzīga nodarījuma izdarītājam un vispār valstij nav tiesiska pienākuma viņa vietā uzņemties pilnīgu atlīdzināšanas pienākumu. Apstrīdētās normas ir tikai daļa no kopējās tiesību aizsardzības līdzekļu sistēmas, kas izveidota, lai nodrošinātu cietušajam atlīdzinājumu par kaitējumu, kas viņam nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu, un tādēļ visa šī sistēma ir vērtējama kopsakarā. Tiesa secināja, ka likumdevējs ir pieņēmis tādu tiesisko regulējumu, kas cietušajam ļauj atlīdzinājumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja prasīt kriminālprocesā un civilprocesā, savukārt valsts kompensācija ir mehānisms, kas vienkāršotā procesā nodrošina cietušajam savlaicīgu valsts atbalstu. Tādējādi tiesa atzina, ka likumdevējs ir izstrādājis tādu tiesisko regulējumu, kas gadījumos, kad noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, ļauj cietušajam aizsargāt aizskartās tiesības un saņemt atbilstīgu atlīdzinājumu. Tomēr var būt gadījumi, kad cietušais atbilstīgu atlīdzinājumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja nevar saņemt, un valsts kompensācija cietušajam ir vienīgais atlīdzinājums par kaitējumu, kas tam radīts ar noziedzīgu nodarījumu.