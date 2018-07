Otrdien apritēs četri gadi, kopš lidsabiedrības «Malaysia Airlines» lidmašīna ceļā no Amsterdamas uz Kualalumpuru tika notriekta ar raķeti «Buk», kas saskaņā ar starptautiskās izmeklētāju komandas atzinumu Ukrainā ievesta no Krievijas un palaista no Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētās teritorijas.