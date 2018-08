Ar saukli "Nost ar izzadzējiem!" NSL vēlēšanām no aktīvajiem politiķiem piesaka tikai Sudrabu

Partijas "No sirds Latvijai" līdere Inguna Sudraba

Partijas "No sirds Latvijai" (NSL) vēlēšanu sarakstā dominē komercsektorā strādājoši cilvēki, savukārt no aktīvās politikas vēlēšanās no šā saraksta startēs tikai politiskā spēka līdere Inguna Sudraba, liecina partijas iesniegtais vēlēšanu kandidātu saraksts.