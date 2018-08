ar sevi apmāts jeb narcistisks divdesmitgadnieks, kurš sagaida atzinību tikai par to, ka eksistē, darbavietu maina ik pēc pāris mēnešiem, visu laiku pavada telefonā un nedomā par nākotni vai finansēm.

TechChill valdes locekle Marija Ručevska atzina, ka mobilās ierīces un mūsdienu tehnoloģiju sasniegumi ir atvieglojuši visas tehniskās lietas, lai tām nebūtu jāvelta domas vai enerģija. Ne velti mileniāļu vidū ir izteiciens “there’s an app for that” jeb tā izdarīšanai ir izveidota aplikācija. Tika apskatīti jaunākie pakalpojumi, kurus mileniāļi labprātāk izmanto tradicionālo pakalpojumu vietā. Piemēram, taksometru izsaukt ar aplikācijas palīdzību, nevis zvanot; maksājumus veikt mobilās bankas aplikācijā, nevis datorā (kur nu vēl filiālē); pasūtīt ēdienu ar viena klikšķa palīdzību, nevis doties uz veikalu iepirkties. Tagad mileniāļu vajadzībām izveidots pat speciāls pensiju 2. līmeņa plāns “Millennials”, kas pats maina ieguldījumu stratēģiju atbilstoši klienta vecumam, un līdz ar to, gadiem ejot, cilvēkam pašam nav jāmaina pensiju plāns. Tāpat tika aplūkoti arī citi pakalpojumi, kas transformējušies līdz ar šīs paaudzes paradumiem.