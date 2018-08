Festivāla galvenā programma jau otro gadu tiks atklāta ar Baltijas mākslinieku konkursa uzvarētājiem. Konkursa pirmo vietu ieguvusi Latvijā tapusī izrāde FAUX PAS (Piezīme nevietā). Tā ir laikmetīgās dejas un cirka simbioze, kurā savijas trauslas metaforas par divu cilvēku privāto, citiem neredzamo attiecību pusi. Viena no divām otrajām vietām piešķirta Lietuvā tapušam darbam “Midnight case”, ko veidojusi kompānija “Taigi Cirkas”, un to izpilda Konstantīns Kosovecs. Savukārt otra otrā vieta piešķirta Igaunijas/Francijas mākslinieka Sylvain Pomme darbam “Oulala” – šovs, kas piesātināts ar aplausiem, gavilēm un “ulalā”. Viss, sākot no muļķīgiem jokiem, beidzot ar galvu reibinošiem trikiem. Atklāšanas vakara programma tiks izrādīta 20. augustā pl. 19.00 koncertzālē "Tu jau zini Kur!” Tallinas ielā 10, un to varēs noskatīties bez maksas.