Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Pozitīvais "Dinamo"

Skaidrs, ka vērot spēles TV ekrānā nav tas pats, kā to darīt klātienē, TV ekrāns ne visu parāda, šo to pat izkropļojot. Pirms desmit gadiem pirms pārbaudes turnīra Mitiščos man bija reālas bažas, kā izskatīsimies uz Krievijas vadošo komandu fona, pēc nule notikušajām spēlēm liekas, ka vairākās pozīcijās esam gana labi. Pirmkārt, tā ir vārtu drošība, kur Ankipāns un Co bija izvēlējušies vispirms dot iespēju Timuram Biļalovam, pēc tam - Maksimam Tretjakam un tad nāca Kristera Gudļevska 1:0 pret "Torpedo", tad atkal Biļalovs un Gudļevskis. Rēķinot tikai ciparu kategorijās, Biļalovam abi divi zaudējumi, Gudļevskim - uzvara pamatlaikā un bullīšos, Tretjakam - pamatlaika uzvara. Pēc pirmās pārbaudes Rīgā ar Ņeftekamskas "Toros" savas pozīcijas mazliet pasliktināja Gudļevskis, taču Ņižņijnovgorodā principā nospēlēja ļoti labi, izņemot bullīšu sēriju pret "Torpedo", kad tika ielaistas visas piecas ripas, uzjautrinot Krievijas TV žurnālistus.

Par to, kā treneri izmantoja trīs vārtsargus, jau rakstīju. No desmit aizsargiem visās piecās spēlēs bija aizsargu pāris Dzaneti - Balinskis. Trijās spēlēs: Ališausks - Majone. Bez Dzaneti, Balinska un Majones vēl visās piecās spēlēs piedalījās Sotnieks, četrās - Ališausks, Šuļenins un Mamčics, divās - Zīle, Feirčilds un Kaļķis. Izskatās, ka "Dinamo" briest modelis 7+13, kur 1998, gada aizsargam Kaļķim tiks atvēlēta jaunuļa vieta. Vai deviņi aizsargi plus Kaļķis nav mazliet par treknu? Droši vien kādam būs jāceļo uz fārmklubu Liepājā. No šeit minētajiem jaunpienācējiem laukumā pagaidām izceļas kanādietis Majone - frizūra no astoņdesmitajiem, spēle kā pussargam, ar tieksmi uz naidnieka vārtiem. Atraktīvs, rezultatīvs, bet bīstams. Uz abiem vārtiem...