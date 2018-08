Debesīs virs Eiropas novērots krāšņais "meteoru lietus"

"Tas jāredz ikvienam," sacīja bosnietis Miralems Mehiks. Viņš kopā ar starptautisku zvaigžņu vērotāju grupu skatījās "meteoru lietu" tā dēvētajās smilšu piramīdās - dabiski sanestās smilšu kolonnās, kas atrodas netālu no Bosnijas dienvidu pilsētas Fočas.

Perseīdu plūsma ir saistīta ar Svifta-Tatla komētu, kas Sauli apriņķo 120 gados. Ik gadu augustā Zeme šķērso šīs komētas orbītu. Apkārt riņķo no komētas atdalījusies viela, veidojot tādu kā mākoņa formu.

Mākonis sastāv no smilšu graudiņiem, sīkiem akmentiņiem un putekļiem. Komētas daļiņas lielā ātrumā ietriecas Zemes atmosfērā un uzliesmo. Plūsma savu nosaukumu ir ieguvusi no tā, ka pie debesīm visi meteori šķietami nāk no Perseja zvaigznāja.