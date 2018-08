Ziņu ilūzija, Krievijas dialogs un mūsu labie darbi – par pasauli zem NATO lietussarga

Situācija darbaļaudīm Amerikā nenoliedzami nav viegla. Strādniekus ar to mazajām algām nospiež gan studiju kredīti, gan kredīti mājokļa iegādei. Ir nepieciešams atvēlēt naudu arī bērnu izglītošanai ļoti dārgajā izglītības sistēmā un tādām lietām kā medicīniskajai apdrošināšanai. Tramps jau ilgstoši ir teicis, ka manis minētie Amerikas Rietumu un vidienes rajoni cieš no nepārdomātas tirdzniecības politikas (zemajiem tarifiem, kuri nespēj aizsargāt ASV ražojumus) un dzīvošanas no ārējā parāda. Tā ietvaros ASV pārdod savas parādzīmes ekonomiskajiem konkurentiem un tos finansē.

Es jums nevaru precīzi pateikt, kā domā Tramps, taču precīzi varu pateikt, ka, skatoties no ASV globālo interešu prizmas, viņi bez NATO nevar. Jebkurā gadījumā, tas būtu ārkārtīgi jocīgi, ja notiktu atteikšanās no militāras un politiskas alianses ar Eiropu. Es domāju, ka arī Eiropa nekādā gadījumā nevar atteikties no alianses ar ASV. Amerikāņu izstāšanās no NATO mums nedraud.