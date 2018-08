Miļkevičs: Tā vieglatlētiem kļuvusi par likumsakarību - neveiksmīgi nostartēt atbildīgākajās sacensībās

"Jā, no komandas viedokļa šis Eiropas čempionāts bija neveiksmīgs. Neteiksim, ka ļoti neveiksmīgs, jo tomēr Jānis Leitis divas dienas pēc kārtas laboja Latvijas rekordu , turklāt labi nostartēja arī cits skrējējs Maksims Sinčukovs, kurš laboja savu personīgo rekordu," norādīja Miļkevičs. "Sākums bija ļoti labs, bet pēc tam bija virkne ar pieredzējušiem Latvijas sportistiem, kuriem finansiāli viss bija nodrošināts, un arī gatavošanās ritēja pēc plāna. Taču galvenajās sacensībās atkal tika piedzīvota neveiksme."

"Neveiksmes tika piedzīvotas tajos sporta veidos, kur reāli varējām pacīnīties par medaļām - sieviešu šķēpmešanā būtu pieticis ar 62 metriem, arī trīssoļlēkšanas sacensībās rezultāti nebija tiek augstākie. Runāsim ar sportistiem par to, kas viņiem liedza pašās atbildīgākajās sacensībās uzrādīt augstvērtīgus rezultātus. Pēdējos gados tā jau kļuvusi par likumsakarību - labi startēt sezonas sākumā, bet uz atbildīgiem mačiem kaut kas nesanāk," atzina Miļkevičs.

"Strādājam pie tā, lai jaunā paaudze būtu spēcīga. Mums ir jāpanāk tas, kas ir igauņiem un lietuviešiem. Viņiem gan ir vairākkārt lielāks finansējums no valsts, tomēr viņi rīko izlasei kopīgas nometnes. Paldies Latvijas Olimpiskajai vienībai (LOV), kas atbalsta mūsu vadošos sportistus, taču pārējiem ir jāgatavojas par saviem līdzekļiem un ar savu entuziasmu. Ja uz sacensībām aizbrauc desmit vieglatlēti, ir krietni mazāka varbūtība, ka kāds izcīnīs augstu vietu, nekā tad, ja aizvedīsim 100 sportistus," teica Miļkevičs.

Veiksmīgi aizvadītajā Eiropas čempionātā nostartēja tieši Lietuva, kas izcīnīja vienu zeltu un vienu bronzu, turklāt arī citi šīs valsts vieglatlēti nebija tālu no goda pjedestāla.

"Mēs pildām mums noteiktās funkcijas - aizvadām Latvijas čempionātu un vedam sportistus uz Eiropas un planētas meistarsacīkstēm. Ar pašreizējo finansējumu no valsts mēs nespējam to paveikt. Ja nebūtu privātu atbalstītāju, mēs savu funkciju neizpildītu, turklāt daudz palīdz arī pašvaldības. Vieglatlētika ir viens no masveidīgākajiem sporta veidiem valstī, tiek ieguldīts daudz naudas sporta skolās, tomēr federācija, kam ir uzdevums sportistus sūtīt uz sacensībām, saņem maz," izteicās Miļkevičs, piebilstot, ka arī jaunā nodokļu politika darījusi savu un sponsori vairs tik aktīvi nevēlas iesaistīties.