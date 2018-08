12,1% valsts pārziņā esošu tiltu stāvoklis vērtējams kā ļoti slikts

Valsts pārziņā ir 969 tilti, to skaitā arī satiksmes pārvadi un caurtekas, tiltu uzraudzībai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Patlaban neviens no valsts pārziņā esošajiem tiltiem nav slēgts satiksmei, to nestspēja ir pietiekoša. 51 tiltam ir ieviesti satiksmes ierobežojumi, pārsvarā tie ir gabarītu ierobežojumi – masas, platuma u.c., informē Latvijas Valsts ceļi.