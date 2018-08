15 cilvēki tika ievainoti. Vismaz septiņi cietušie no gruvešiem tika izvilkti dzīvi.

Baidoties, ka sagrūt varētu arī pārējās Morandi tilta daļas, no tuvējām ēkām evakuēti apmēram 630 cilvēki, kuriem nakti nācās pārlaist sporta zālēs un citviet ierīkotās pagaidu patversmēs.

Viena no tilta kolonnām, kas atrodas dzīvojamo māju tuvumā, dienas laikā iegrimusi zemē par 12 centimetriem. Ārkārtas dienesti nobažījušies, ka kuru katru brīdi varētu iebrukt vēl kāds tilta posms.

Itālijas varasiestādes plāno Dženovā sestdien atvadīties no bojāgājušajiem oficiālās valsts bērēs. Sestdiena arī pasludināta par nacionālo sēru dienu. Ceremonija notiks rūpnieciskās pilsētas gadatirgus kompleksā vienā no paviljoniem, un to vadīs Dženovas arhibīskaps kardināls Andželo Baņasko.