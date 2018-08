“Latvijas Goda aplis” aicina uz vakara pastaigu Ventspilī

Uz Ventspils kultūras centra fasādes no pulksten 23 būs vērojamas festivāla “Latvijas Goda aplis” piedāvātas videoprojekcijas jeb īpašs kino stāsts no populārām latviešu filmām.

Ieeja visos pasākumos bez maksas. Vakara pastaigā no pulksten 19 līdz 22 varēs doties arī ar retro taksometriem, kas pieturēs Tirgus un Dzirnavu laukumā.

Festivāls “Latvijas Goda aplis” ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām. Festivāls turpināsies līdz šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā “Staro Rīga”. Attiecīgi arī “Latvijas Goda apļa” pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu “Latvijas Goda aplis” rīko biedrība “Staro 100” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju.