Pārdošanā nonāks Džona Lenona pēdējais auto un Pola Makartnija MINI

Izsolē Oburnā, Indianas štatā (ASV) viens no vērtīgākajiem tirdzniecības objektiem varētu būt The Beatles mūziķa Džona Lenona pēdējais auto - 1979.gada Mercedes-Benz 300TD universālis. Tomēr paredzams, ka bez ievērības nepaliks arī cita The Beatles mūziķa, Pola Makartnija MINI.