Vaikule savus izteikumus par Krimu skaidro Krievijas televīzijā

Vaikule raidījumā norāda, ka viņas izteikumi tikuši kļūdaini interpretēti: "Kad man vaicāja, ja mani ielūgtu, vai es brauktu uz Krimu, es atbildēju, ka mums tas ir aizliegts. (..) Viss, ko es pateicu, bija – nē, likums mums to aizliedz. Un tā ir taisnība."

Jau vēstīts, ka dziedātājas izteikumi saniknojuši Laimas fanus un skatuves partnerus Krievijā. Piemēram, dziedātājas Valērijas vīrs Josifs Prigožins Laimai pat lika atvainoties par šādiem vārdiem: "Spļauj akā, no kuras dzēruši visu dzīvi. Popularitāti un slavu viņi ieguva Padomju Savienībā un turpināja to arī mūsdienu Krievijā. Jābūt objektīviem. Jāprot pateikt "paldies". Atvainojiet, apdi**āties, nu, atvainojieties visai valstij, sakiet, ka mani nepareizi saprata. Punkts. Ar to jautājums būtu slēgts."