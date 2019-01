13 soļi līdz slaidākam vēderam

Pirmkārt, beidziet mānīt sevi un sāciet trenēties! Iespējams, ka vēderprese jums jau ir trenēta, bet to neredz zem biezās tauku kārtas. Kombinējiet aerobiku ar slodzes treniņiem (svari, pumpēšanās, piecelšanās sēdus no guļus stāvokļa utt.). Aerobika uzlabo vielmaiņu ne ilgāk kā uz stundu (dedzina taukus nodarbības laikā), bet slodzes treniņi liks noārdīties taukiem vēl divas diennaktis. Ņemiet vērā: nav iespējams nodzīt taukus tikai no vienas konkrētas vietas, jāpadara slaidāks viss ķermenis.