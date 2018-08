Šadurskis: Skolas ar ļoti zemu izglītības kvalitāti ir "jauniešu nākotnes karjeras kapsētas"

Paredzēts, ka no 2020.gada 1.janvāra līdz 2024.gada beigām OCE indeksam jābūt vismaz 40%, no 2025.gada 1.janvāra līdz 2029.gada beigām - vismaz 50%, savukārt turpmāk - vismaz 60%.

Ministrs pauda, ka, ja šāds rezultāts ir vienīgajā obligātajā eksaktā mācību priekšmeta eksāmenā, tad ļoti līdzīgs rezultāts būtu arī fizikas, informātikas eksāmenā. Politiķa ieskatā, ar šādiem rezultātiem nav iespējams panākt, ka, piemēram, IT nozarē strādājošo skaits sasniegs valstij nepieciešamo līmeni. "Tāpēc izglītības kvalitāte ir absolūtais imperatīvs," uzsvēra Šadurskis, atgādinot, ka kvalitātes kritēriji sāktu strādāt no 2020.gada.

Noteikumu projektā ietverta norma, kas nosaka, ka, aprēķinot un sadalot valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksas finansēšanai, tiek paredzēts ņemt vērā vairākus kritērijus - viens no tiem paredz minimālo skolēnu skaitu, bet otrs - izglītības kvalitātes rādītājus. IZM noteikusi, ka izglītības kvalitātes rādītāji būs primāri finansējuma piešķiršanai.

Tāpat mērķdotācijas saņemšanai 12.klases izglītojamo kārtoto OCE rezultātu indeksam ir jāsasniedz vismaz minimāli noteiktais līmenis. Paredzēts, ka no 2020.gada 1.janvāra līdz 2024.gada beigām OCE indeksam jābūt vismaz 40%, no 2025.gada 1.janvāra līdz 2029.gada beigām - vismaz 50%, savukārt turpmāk - vismaz 60%. Lai aprēķinātu OCE indeksu, IZM piedāvājusi īpašu aprēķina formulu, kas piemērojama katram no OCE.