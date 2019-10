Aplauzies. Kāpēc tik daudz strādājam, bet jēga maza?

Pirms gadiem 50 viss bija vienkārši – kaitīgs darbs nozīmēja vibrāciju, putekļus, trokšņus, ķīmiskās vielas, garas darba stundas, sliktu apgaismojumu un tādā garā. Mūsdienās vēsturiskie darba vides faktori ir nofiksēti, izpētīti un iegrožoti noteikumos negatīvās ietekmes novēršanai. Tomēr mūsdienās tiem pievienojušies jauni – mazāk uzkrītoši un tāpēc “viltīgi”, bieži vien saistīti ar ergonomiku (zinātne par darba procesa un vides piemērotību) un darbinieku emocionālo pašsajūtu. Muskuļu, skeleta saslimšanas ir izplatītākā invaliditāti izraisošā arodslimību grupa Eiropā un arī Latvijā. “Viena lieta ir nodrošināt atbilstošas mēbeles, otra – pareizi izmantot. Problēma ir darba paradumi. Atslodze nenozīmē izlasīt e-pastu, bet piecelties un aiziet prom no datora,” saka Ivars Vanadziņš.

Otra lielā grupa ir psihoemocionālās pārslodzes izraisītās problēmas, kā arī elpošanas sistēmas slimības. Paradoksāli, bet Latvijā, kur drēgns, mitrs, pustumšs un vispār nepatīkams ir vismaz septiņus mēnešus gadā, viena no lielākajām darba vides problēmām ir sauss un ne visai kvalitatīvs iekštelpu gaiss, kas negatīvi ietekmē ne vien balss saites, elpošanas ceļu gļotādu, bet arī darbinieku spēju koncentrēties darbam un pieņemt lēmumus. Gaisa relatīvais mitrums telpās ir 20-30%, bet norma būtu 40-50%.

Viens no absurdākajiem piemēriem ir pirms trim gadiem uzceltā modernā Dabaszinātņu ēkā Pārdaugavā - tur gaisa mitrums tika fiksēts 8-10% .

Viena no lektorēm bija spiesta pamest kora dziedāšanu, jo no uzturēšanās sausajā gaisā viņas balss saites bija bojātas. Sausais gaiss veicina saslimstību ar akūtām respiratoru vīrusu infekcijām. Tomēr sausā gaisa problēma nav neierasta Eiropā – unikālais ir tas, ka mēs šai problēmai pievēršam tik mazu uzmanību, stāsta Ivars Vanadziņš.

IT nozares uzņēmēji brāļi Bergi ir radījuši gaisa kvalitātes signalizāciju, kas atkarībā no ogļskābās gāzes (CO2) koncentrācijas telpā iedegas zaļā, dzeltenā vai sarkanā krāsā. Gaisa kvalitāte pasliktinās lēnām, tāpēc cilvēki, kas visu laiku atrodas telpā, to nepamana, bet patiesībā gaiss ir tik slikts, ka viņi nespēj normāli domāt un saprātīgi rīkoties. Līdzko sapulču telpā iedegas sarkanā gaisma, tas nozīmē – viss, punkts! Lēmumi, kas šobrīd tiek pieņemti, ir stulbi! Starp citu, skolās gaisa kvalitāte mēdz būt tik slikta, ka nekāda modernā kompetencēs balstītā izglītības sistēma nelīdz – ja nav ko elpot, neko daudz neapgūsi. “Mēs ietaupām dažus tūkstošus uz ventilāciju, bet maksājam par muļķīgiem un kaitīgiem lēmumiem. Pasliktinoties gaisam, darba kvalitāte samazinās par 10%, - var izrēķināt, kas ir izdevīgāk.