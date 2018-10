Bordāns: JKP ir principiāli svarīgi vadīt Iekšlietu ministriju

Taujāts, kas notiktu ar JKP pieteikto ideju par specdienestu apvienošanu, ja partija nāks pie varas, Bordāns atbildējis visai izvairīgi: "Mūsu plānā galvenais punkts bija padarīt dienestu darbus par efektīviem. Kā piemērs tika nosaukta šo dienestu apvienošana. Proti, izveidojot tādu dienestu, kas ir analoģiski tam, kāds ir Igaunijā. Vai to izdarīt vienā vai otrā veidā, ir tehniskas dabas jautājums. Neviens, es domāju, nevar apgalvot, ka šobrīd dienesti strādā efektīvi."

"Šie dienesti ir, pirmkārt, atbrīvojami no jebkādas politiskas ietekmes, un, otrkārt, tajos ir izveidojama profesionāla vadība," teicis Bordāns, "mums ir vairāk informācijas no publiskiem avotiem, kas šobrīd notiek KNAB. Iespējams, tur Straumes reformu rezultātā tieši paši talantīgākie izmeklētāji varētu būt pielikti pie papīru rakstīšanas, kā rezultātā viņi varētu pamest biroju. Ko neizdarīja Jaroslavs Streļčenoks, to varbūt šobrīd pabeigs Straume. Es negribētu, ka tas notiek. Tā varētu gandrīz par katru dienestu runāt."