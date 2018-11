Sieviete saņem donora plaušu – un mirst no plaušu vēža

Pētījuma autori uzsver, ka, ņemot vērā plaušu vēža ilgo latento stāvokli, ir vērts padomāt, vai vajadzētu pieņemt plaušas no smēķējošiem donoriem, kā arī no cilvēkiem, kuri no šī kaitīgā ieraduma ir atbrīvojušies tikai pirms salīdzinoši neilga laika.