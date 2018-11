"Lai sagrautu Rīgas infrastruktūru, pat nevajag atombumbu - tikai iznīcināt elektrības padevi, un iestāsies haoss"

Šobrīd tiek runāts par to, ka medicīna tiek centralizēta, atstāta divās slimnīcās – universitāšu slimnīcās Rīgā, bet jādomā par to, kas notiks, ja šis centrs izies no ierindas, intervijā laikrakstam "Diena" saka mikroķirurgs Olafs Libermanis.