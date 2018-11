Latvijas zāļu gigants "Grindeks": jaunas zāles atklāt ir ļoti sarežģīti

Tāpat viņš sacīja, ka būtisku daļu uzņēmuma apgrozījuma veido patentbrīvo zāļu ražošana un arī šajā jomā ir svarīgi tirgū nonākt "pirmajās rindās". "Agrāk runājām par to, ka sagaidām no zinātniekiem kaut ko būtiski jaunu, kas, protams, ir augstākā līga farmācijā un zāļu ražošanā, bet jānorāda, ka viena daļa no mūsu biznesa ir patentbrīvās zāles. Arī patentbrīvo zāļu jomā, kas šobrīd veido ap 50% no “Grindeks” apgrozījuma, ir ļoti svarīgi tirgū nonākt pirmajās rindās, tikko beidzas attiecīgā medikamenta patenta laiks. Arī šeit zinātnieku pienesums ir ļoti būtisks, izstrādājot gan sintēzes metodes, gan radot iestrādes jaunām ražošanas tehnoloģijām, ko savukārt mēs varam aizsargāt kā savu intelektuālo potenciālu un būt zināmā mērā unikāli tādā veidā," klāstīja Bundulis.