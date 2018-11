Usiks: Mēs laužam stereotipus

Завершён тяжёлый , и великолепный сбор. Мы в путь. Москва встречай. #usykteam #usyk17 #boxing #ukraina #usykgassiev #🇺🇦🥊🙏🏻🚀

A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on Jul 16, 2018 at 5:57am PDT