Profesors Andris Pētersons par sociālo tīklu meliem, skriešanas motivāciju un to, cik maksā būt gatavam maratonam!

Sociālie tīkli rada iespaidu, ka veselīgs dzīves veids, tajā skaitā skriešana, Latvijā kļūst aizvien populārāka. Cilvēki dalās ar attēliem un ierakstiem no saviem treniņiem un sacensībām. Tiem, kuri paši skrien, apkārt veidojas arī tāda sabiedrība, un reizēm šķiet, ka skrien gandrīz visi. Tāpēc pēc „Taisnais” skrējiena no Sauriešiem līdz Ērgļiem biju pārsteigts, ka joprojām daudzos lielu izbrīnu izraisa fakts, ka kāds gargabalnieks skrien astoņas vai desmit stundas, bet neviens nebrīnās par to, ka liela daļa no mums tikpat daudz laika pavada, sēžot pie datora. Dīvaini, ka mēs uzskatām par normu sēdēšanu, nevis kustību.