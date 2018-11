Ņem vērā! 11.novembrī būs vairāki satiksmes ierobežojumi

Svētdien no plkst.17 līdz plkst.24 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam, savukārt no plkst.18 līdz plkst.24 - 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai.

Tāpat šajā dienā no plkst.7 līdz 12.novembra plkst.4 slēgs transportlīdzekļu satiksmi brauktuvēs Strēlnieku laukumā.

Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai no plkst.18 līdz plkst.24 tiks organizēta divvirzienu satiksme.

Atsevišķās vietās satiksmes ierobežojumi būs spēkā jau no 10.novembra. Šajā dienā plkst.22 līdz 11.novembra plkst.11 būs aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt starp Herdera laukumu un Doma laukumu abās ielas pusēs, kā arī pašos laukumos.

Vēl no 10.novembra plkst.17 līdz 11.novembra plkst.14 būs aizliegts apstāties un stāvēt Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs un posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai.

11.novembrī no plkst.6 līdz plkst.12 stāvēt nedrīkstēs Aizsaules ielas abās pusēs, Varoņu ielas abās pusēs, posmā no Aizsaules ielas līdz ēkai Varoņu ielā 3A un autostāvvietā pie I Meža kapiem Aizsaules ielā.

11.novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11.novembrī no plkst.7 līdz plkst.24.

Nepieciešamības gadījumā Lāčplēša dienā no plkst.8.30 līdz plkst.10.15 ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu un gājēju satiksmi Herdera laukumā un no plkst.10.30 nodrošinās ceļu satiksmes regulēšanu Aizsaules ielas un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Meža prospekta un Varoņu ielas krustojumā.

Vēl no plkst.12.35 līdz plkst.13.45 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs gājēju satiksmi Brīvības laukumā un no plkst.17 - lāpu gājiena maršrutā: Rīgas Brāļu kapi-Varoņu iela-Gaujas iela-Miera iela-Brīvības iela-Brīvības bulvāris-laukums pie Brīvības pieminekļa-Kaļķu iela-Strēlnieku laukums.

Pašvaldībā atgādina, ka ka Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija 11.novembrī no plkst.11 līdz plkst.14 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna tilta līdz gājēju tiltam pie Krišjāņa Barona ielas.